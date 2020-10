Formazioni ufficiali Lecce-Cremonese | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ledi, sfida valida per la quarta giornata del campionato di. I padroni di casa vogliono reagire dopo il brutto ko sul campo del Brescia e conquistare tre punti che li porterebbero in zona playoff a quota 7. I lombardi invece sono ancora a caccia della prima vittoria stagionale e devono trovarla al più presto per allontanare l’incubo retrocessione. Di seguito le scelte degli allenatori per gli undici di partenza del match che prenderà il via alle ore 19.00 di mercoledì 21 ottobre.: In attesa: In attesa