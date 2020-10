Fast and Furious: il franchise si concluderà con l'undicesimo film, Justin Lin alla regia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La saga di Fast and Furious interpretata da Vin Diesel si chiuderà con il decimo e l'undicesimo capitolo, entrambi diretti da Justin Lin, ma il franchise Universal proseguirà con altri spinoff. Mancano due film a concludere la saga di Fast & Furious, il gran finale verrà sancito nell'undicesimo capitolo, che sarà diretto ancora una volta da Justin Lin. Il franchise principale di Fast and Furious si concluderà con il decimo e undicesimo film, entrambi diretto da Justin Lin, come conferma Variety. Lin è un veterano della saga, avendo diretto il terzo, quarto, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La saga diandinterpretata da Vin Diesel si chiuderà con il decimo e l'capitolo, entrambi diretti daLin, ma ilUniversal proseguirà con altri spinoff. Mancano duea concludere la saga di, il gran finale verrà sancito nell'capitolo, che sarà diretto ancora una volta daLin. Ilprincipale diandsi; con il decimo e, entrambi diretto daLin, come conferma Variety. Lin è un veterano della saga, avendo diretto il terzo, quarto, ...

