Ergastolo a Messina Denaro per le stragi mafiose del 1992 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ergastolo per l’ultimo padrino. A una manciata di minuti dalla mezzanotte, la Corte d’Assise di Caltanissetta ha condannato all’Ergastolo il superlatitante Matteo Messina Denaro, riconosciuto tra i mandanti delle stragi del 1992 di Capaci e via d’Amelio. Il dispositivo è stato letto dopo una lunga camera di consiglio durata oltre tredici ore in un’aula semideserta... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di mercoledì 21 ottobre 2020)per l’ultimo padrino. A una manciata di minuti dalla mezzanotte, la Corte d’Assise di Caltanissetta ha condannato all’il superlatitante Matteo, riconosciuto tra i mandanti delledeldi Capaci e via d’Amelio. Il dispositivo è stato letto dopo una lunga camera di consiglio durata oltre tredici ore in un’aula semideserta... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

Corriere : Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi del ‘92 - Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - fattoquotidiano : Il boss Matteo Messina Denaro condannato all’ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D’Amelio - dukana2 : RT @dukana2: Il pezzo di merda #MatteoMessinaDenaro condannato all'ergastolo per le stragi di #Capaci e via #D'Amelio??e i mandanti politi… - SiciliaReporter : Ergastolo Messina Denaro, Familiari vittime di mafia: Sentenza pietra miliare nella lotta alla mafia -