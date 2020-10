DIRETTA Giro d’Italia 2020 LIVE: O’Connor festeggia, Nibali e Pozzovivo con i migliori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 16.24 Fanno anche uno sprint inutile i big, vinto da Geoghegan Hart davanti a Hindley. Il britannico e l’australiano sembrano davvero i più pimpanti. Sarà durissima fare i conti con loro. 16.22 Ultimo km anche per gli uomini di classifica. 16.20 3° De Gendt a 1’10”, 4° Zakarin. Attendiamo i favoriti. Sempre Masnada a fare l’andatura del gruppetto maglia rosa. 16.19 Pernsteiner chiude secondo a 30″ da O’Connor. L’austriaco recupererà posizioni in classifica generale. 16.18 Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Tratnik, Ben O’Connor (NTT) ha vinto la diciassettesima tappa del Giro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 16.24 Fanno anche uno sprint inutile i big, vinto da Geoghegan Hart davanti a Hindley. Il britannico e l’australiano sembrano davvero i più pimpanti. Sarà durissima fare i conti con loro. 16.22 Ultimo km anche per gli uomini di classifica. 16.20 3° De Gendt a 1’10”, 4° Zakarin. Attendiamo i favoriti. Sempre Masnada a fare l’andatura del gruppetto maglia rosa. 16.19 Pernsteiner chiude secondo a 30″ da O’Connor. L’austriaco recupererà posizioni in classifica generale. 16.18 Dopo il secondo posto di ieri alle spalle di Tratnik, Ben O’Connor (NTT) ha vinto la diciassettesima tappa del...

