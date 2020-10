Covid, tornano a salire i numeri in Campania: record di nuovi positivi (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la leggera flessione riscontrata nella giornata di ieri, tornano a salire i numeri in Campania per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Si registra un nuovo e poco lusinghiero record di tamponi positivi che, come comunicato dall’Unità di Crisi, sono stati 1.760 a fronte dei 13.878 effettati. Si registrano, inoltre, altri 11 decessi avvenuti tra il 17 e il 20 ottobre. Il totale delle morti dovute al Covid-19 sale dunque a quota 545. positivi del giorno: 1.760 di cui: – Sintomatici: 99 – Asintomatici: 1.661 Tamponi del giorno: 13.878 Totale positivi: 30.484 Totale tamponi: 802.965 Deceduti del giorno: 11 (*) Totale deceduti: 545 Guariti del giorno: ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo la leggera flessione riscontrata nella giornata di ieri,inper quanto riguarda i contagi da coronavirus. Si registra un nuovo e poco lusinghierodi tamponiche, come comunicato dall’Unità di Crisi, sono stati 1.760 a fronte dei 13.878 effettati. Si registrano, inoltre, altri 11 decessi avvenuti tra il 17 e il 20 ottobre. Il totale delle morti dovute al-19 sale dunque a quota 545.del giorno: 1.760 di cui: – Sintomatici: 99 – Asintomatici: 1.661 Tamponi del giorno: 13.878 Totale: 30.484 Totale tamponi: 802.965 Deceduti del giorno: 11 (*) Totale deceduti: 545 Guariti del giorno: ...

La Spezia, 21 ottobre 2020 – Trecentoquindicimila euro da parte della Fondazione Carispezia per le scuole del territorio, attraverso il bando 'Emergenza Coronavirus – Torniamo a scuola!'.

"Adoro l'Italia e qui torno sempre volentieri. Durante il pieno dell'emergenza Coronavirus ho provato a mostrare il mio supporto verso questo Paese che amo organizzando una raccolta fondi. Questo per ...

