Covid-19 | meno asintomatici tra i bambini

Leggi su corrierenazionale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)-19:tra irispetto agli adulti. Lo rivelano due diverse ricerche firmate dagli esperti del Policlinico di Milano Per il-19 glisono moltofrequenti tra irispetto a quanto accade tra gli adulti: i più piccoli, quindi non sembrano essere facilitatori della diffusione del coronavirus, come finora era stato ipotizzato da… L'articolo Corriere Nazionale.