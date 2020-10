Coprifuoco in Lombardia, Salvini frena: Devo capire (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe espresso perplessità sulla decisione del Presidente della Regione Lombardia di procedere con l’istituzione del Coprifuoco notturno. Il Ministro della Salute Roberto Speranza attende indicazioni da Milano per procedere con la nuova ordinanza della Regione Lombardia, che prevede anche il Coprifuoco alle ore 23 fino alle ore 5 del mattino. E proprio sul Coprifuoco, stando alle ricostruzioni della stampa, si sarebbe aperto un confronto tra il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il leader della Lega Matteo Salvini. Matteo SalviniCoprifuoco in Lombardia per contenere la diffusione del coronavirus, confronto tra ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il leader della Lega Matteoavrebbe espresso perplessità sulla decisione del Presidente della Regionedi procedere con l’istituzione delnotturno. Il Ministro della Salute Roberto Speranza attende indicazioni da Milano per procedere con la nuova ordinanza della Regione, che prevede anche ilalle ore 23 fino alle ore 5 del mattino. E proprio sul, stando alle ricostruzioni della stampa, si sarebbe aperto un confronto tra il Presidente della RegioneAttilio Fontana e il leader della Lega Matteo. Matteoinper contenere la diffusione del coronavirus, confronto tra ...

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - MiaomiaoCh : RT @ultimenotizie: #Coprifuoco dalle 23 alle 5 in tutta la #Lombardia da giovedì 22 ottobre. Consentiti solo spostamenti motivati da compro… - Cumberfool : RT @FabrizioDelpret: “Sto valutando l’ipotesi del #coprifuoco in #Lombardia” (#Fontana) ?? “Il coprifuoco non serve” (#Salvini) ?? “Da do… -