Coldiretti | l’UE investe sul cibo in era COVID con la nuova Pac

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Occorre salvaguardare un settore chiave per la sicurezza e la sovranità alimentare soprattutto in un momento in cui, con l’emergenza-19, ilha dimostrato tutta la sua strategicità per difendere l’Europa dalle turbolenze provocate dalla pandemia che ha scatenato corse agli accaparramenti e guerre commerciali con tensioni e nuove povertà“: è quanto afferma il presidente dellaEttore Prandini in riferimento all’accordo su un approccio comune raggiunto dai ministri dell’Agricoltura della UE sullapolitica agricola comune (PAC) discussa dall’Europarlamento. “Un obiettivo che può essere raggiunto solo garantendo un budget adeguato a sostegno degli agricoltori per fare fronte alle nuove sfide ambientali e ...