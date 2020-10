Cercola, distraeva automobilisti per rubare nelle loro auto: arrestato un 47enne (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato un 47enne di Ponticelli per diversi furti su auto commessi nel mese di agosto. I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato un 47enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Nola su … Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Cronaca di Napoli: i Carabinieri della tenenza dihannoundi Ponticelli per diversi furti sucommessi nel mese di agosto. I Carabinieri della Tenenza dihannoundi Ponticelli già noto alle forze dell’ordine in esecuzione di un provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Nola su …

