Calciomercato | la Juventus è in piena corsa per Mbappé

Leggi su tuttojuve24

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’acquisto di Cristiano Ronaldo nell’estate del 2018 ha proiettato lae tutto il suo mondo sempre più verso l’alto. L’asticella da quel momento si è alzato e lo stesso Agnelli ha ammesso come il prossimo colpo a tre zeri sarà sicuramente un calciatore giovane, di massimo 25 anni. Di anni, Kylian Mbappé, ne compirà 22 a dicembre. Impensabile pensando a ciò che il francese ha già raggiunto in carriera, sia a livello di gioco che di trofei. Per lui sembra quasi scontato un passaggio al Real Madrid, dove ha ammirato per anni l’idolo Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è però trasferito a Torino già da due anni e chissà che non gli abbia già parlato dei bianconeri. La Juve è in. LEGGI ANCHE: ...