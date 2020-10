Aveva sbeffeggiato Bertolaso e invece...". Sallusti, dalla Gruber la rivincita contro un Travaglio nerissimo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Marco Travaglio lo Aveva sbeffeggiato, ma intanto almeno sull'ospedale in Fiera a Milano (soprannominato l'astronave di Guido Bertolaso, ndr) il governatore Attilio Fontana ci Aveva visto giusto”. Così Alessandro Sallusti è intervenuto a Otto e Mezzo, il talk politico di La7 condotto da Lilli Gruber. E ovviamente non poteva mancare uno scontro con il direttore del Fatto Quotidiano: “Evidentemente serviva un super centro di terapia intensiva”, ha dichiarato provocando la replica del collega-rivale: “Quell'ospedale è costato 30 milioni per tre persone nella prima ondata”. “Intanto quelli erano soldi dei privati - ha chiarito Sallusati e poi da stasera non sono più sprecati, speriamo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Marcolo, ma intanto almeno sull'ospedale in Fiera a Milano (soprannominato l'astronave di Guido, ndr) il governatore Attilio Fontana civisto giusto”. Così Alessandroè intervenuto a Otto e Mezzo, il talk politico di La7 condotto da Lilli. E ovviamente non poteva mancare uno scon il direttore del Fatto Quotidiano: “Evidentemente serviva un super centro di terapia intensiva”, ha dichiarato provocando la replica del collega-rivale: “Quell'ospedale è costato 30 milioni per tre persone nella prima ondata”. “Intanto quelli erano soldi dei privati - ha chiarito Sallusati e poi da stasera non sono più sprecati, speriamo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Aveva sbeffeggiato Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti e l'ospedale di Bertolaso: “Lo aveva sbeffeggiato, e invece…”, la rivincita contro un Travaglio nerissimo

“Marco Travaglio lo aveva sbeffeggiato, ma intanto almeno sull’ospedale in Fiera a Milano (soprannominato l’astronave di Guido Bertolaso, ndr) il governatore Attilio Fontana ci aveva visto giusto”.

"Marco Travaglio lo aveva sbeffeggiato, ma intanto almeno sull'ospedale in Fiera a Milano (soprannominato l'astronave di Guido Bertolaso, ndr) il governatore Attilio Fontana ci aveva visto giusto".