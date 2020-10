Vuelta a España 2020, Andrea Bagioli e Davide Formolo a 1′ da Roglic. Gli italiani puntano alla top-10 (Di martedì 20 ottobre 2020) È partita veramente col botto questa Vuelta a España 2020, che oltre al sigillo di Primoz Roglic, vincitore uscente della grande corsa a tappe spagnola e nuovamente a segno nella giornata inaugurale di oggi, ha regalato i primi sconquassi tra i big che punteranno alla classifica generale. Parlando di Casa Italia però, nonostante la presenza di soli cinque italiani, Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) e Davide Formolo (UAE Team Emirates) si sono già messi in mostra, giungendo al traguardo dell’Alto de Arrate a soli 51″ da Roglic, rispettivamente al decimo e diciassettesimo posto. Parte benissimo dunque la piccola spedizione azzurra in terra iberica, che in una sola giornata ha ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) È partita veramente col botto questaa España, che oltre al sigillo di Primoz, vincitore uscente della grande corsa a tappe spagnola e nuovamente a segno nella giornata inaugurale di oggi, ha regalato i primi sconquassi tra i big che punterannoclassifica generale. Parlando di Casa Italia però, nonostante la presenza di soli cinque(Deceuninck-Quick Step) e(UAE Team Emirates) si sono già messi in mostra, giungendo al traguardo dell’Alto de Arrate a soli 51″ da, rispettivamente al decimo e diciassettesimo posto. Parte benissimo dunque la piccola spedizione azzurra in terra iberica, che in una sola giornata ha ...

OA_Sport : Vuelta a España 2020, Tom Dumoulin: “Sono un po’ stanco, ma darò il massimo” - zazoomblog : Vuelta a España 2020 Andrea Bagioli e Davide Formolo a 1' da Roglic. Gli italiani puntano alla top-10 - #Vuelta… - zazoomblog : Vuelta a España 2020 Chris Froome sprofonda in avvio: 11 minuti di ritardo! Il britannico non è più tornato dopo il… - gruppo_compatto : La Vuelta ???? (2.UWT), Stage 1: Primoz Roglic già in Maglia Rossa. Ad Eibar battuto Richard Carapaz - SilvioMarinoSan : ?@OA_Sport? : occorre essere precisi nel formulare i titoli: la parola “sprofondare” forse è valida per Froome che… -