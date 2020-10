Torna l’ORA SOLARE | lancette indietro Ecco quando Sarà l’ultima volta?

Leggi su meteogiornale

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mancano solo pochi giorni al passaggio dall’ora legale a quella, fissata nell’ultimo weekend pieno di ottobre. Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre dovremo spostare ledi un’ora, precisamente alle ore 3. In quel momento tornerà l’orache ci accompagnerà sino a fine marzo 2021.di un’ora il prossimo weekendUn effetto positivo nell’immediato sarà quello di guadagnare un’ora di sonno in più, ma il grande “trauma”, almeno per molti, sarà il fatto che il sole tramonterà prima e farà quindi buio presto, mentre si avrà più luce la mattina, almeno in una prima fase prima che si accorcino ulteriormente le ...