Roma Termini: due rapine in pochi minuti, arrestati 25enne e 38enne

Termini: due rapine in pochi minuti, arrestati dalla polizia un 25enne ed una donna di 38 anni. I furti messi in atto in via Bixio e nel tunnel di Santa Bibiana. "Dammi la borsa o ti ammazzo": armati di un coltello da cucina, i due hanno rapinato due donne, ma gli agenti hanno cominciato le ricerche dei rapinatori individuandoli in via Principe Amedeo, nel vicino quartiere dell'Esquilino.

Due persone sono state arrestate ieri mattina per rapina a mano armata in zona Termini a Roma. In manette sono finite una cittadina tunisina e un uomo originario del Marocco, entrambi pregiudicati. I ...

