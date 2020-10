PS5 vs Xbox Series X: nei sondaggi USA sulle intenzioni d'acquisto è quasi pareggio (Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo un sondaggio condotto da Baird Equity Research, più di un terzo dei giocatori statunitensi desidera acquistare una console di nuova generazione quest'anno. Il sondaggio è stato fatto prendendo in esame un campione di 1.000 consumatori statunitensi e ha mostrato una domanda più forte del previsto per i nuovi sistemi.La cosa che però balza all'occhio è che la console di Microsoft si sta avvicinando sempre di più a quella di Sony: il 18% degli intervistati infatti prevede di acquistare una PS5 quest'anno, mentre il 13% mira ad acquistare una Xbox Series X, con il 5% che propende per Xbox Series S. Secondo quanto riportato dal sondaggio si tratta di una divisione più o meno uguale e ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020) Secondo uno condotto da Baird Equity Research, più di un terzo dei giocatori statunitensi desidera acquistare una console di nuova generazione quest'anno. Il; stato fatto prendendo in esame un campione di 1.000 consumatori statunitensi e ha mostrato una domanda più forte del previsto per i nuovi sistemi.La cosa che però balza all'occhio; che la console di Microsoft si sta avvicinando sempre di più a quella di Sony: il 18% degli intervistati infatti prevede di acquistare una PS5 quest'anno, mentre il 13% mira ad acquistare unaX, con il 5% che propende perS. Secondo quanto riportato dalo si tratta di una divisione più o meno uguale e ...

