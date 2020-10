Prove di lockdown Dopo la Lombardia anche la Campania chiede il coprifuoco

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 ottobre 2020) Lacontinua in quella che sembra a tutti gli effetti una graduale ma inesorabile marcia di avvicinamento a un nuovo. Già venerdì scorso, nel suo tradizionale intervento social per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid, il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva annunciato forti restrizioni per l'ultimo weekend di ottobre in vista di Halloween. A quanto pare però il governatore ha deciso di anticipare i tempi: «Ci prepariamo are in giornata il. Il blocco di tutte le attività e della mobilità da questo fine settimana in poi» spiega De Luca a margine di una visita al Covid Residence dell'Ospedale del Mare. «Volevamo aspettare, ma partiamo ora - prosegue il governatore ...