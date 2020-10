Nina Moric, il video social con Carlos non convince: “Non sta bene” (Di martedì 20 ottobre 2020) Nina Moric, ancora nel bel mezzo della faida con Fabrizio Corona, ha pubblicato sui social un video in cui il figlio Carlos rivela la verità. Nina Moric e il figlio Carlos (fonte Instagram @NinaMoric @Carlosmariacoronathereal)La lite tra Fabrizio Corona e Nina Moric continua senza colpo ferire. I due ormai se ne sono dette di tutti i colori e adesso la showgirl ha messo in mezzo anche il figlio per poter dire la verità. La donna, infatti, ha pubblicato sui social un video Instagram in cui appare il ragazzo, Carlos, in preda a qualche delirio e convinto dalla madre, rivela quale sia la ... Leggi su chenews (Di martedì 20 ottobre 2020), ancora nel bel mezzo della faida con Fabrizio Corona, ha pubblicato suiunin cui il figliorivela la verità.e il figlio(fonte Instagram @mariacoronathereal)La lite tra Fabrizio Corona econtinua senza colpo ferire. I due ormai se ne sono dette di tutti i colori e adesso la showgirl ha messo in mezzo anche il figlio per poter dire la verità. La donna, infatti, ha pubblicato suiunInstagram in cui appare il ragazzo,, in preda a qualche delirio e convinto dalla madre, rivela quale sia la ...

