LIVE Vuelta a España 2020 | Irun-Arrate Eibar in DIRETTA | cinque uomini al comando con 3’15” di vantaggio

Leggi su oasport

(Di martedì 20 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA UDINE-SAN DANIELE DEL FRIULI 13.55 Ricordiamo i nomi deibattistrada: il tedesco Jasha Sütterlin (Team Sunweb), i francesi Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) e Quentin Jauregui (AG2R-La Mondiale), il belga Tim Wellens (Lotto Soudal) e l’olandese Jetse Bol (Burgos BH). 13.52 Ildegli attaccanti è salito a 3’14”. Bagües è ancora all’inseguimento deicon un distacco di 55”. 13.49 Jumbo-Visma in testa al gruppo per i due capitani della formazione Primoz Roglic e Tom Dumoulin. 13.46 Prova ad evadere anche l’iberico Aritz Bagues (Caja Rural). 13.43 Il loro ...