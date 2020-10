Lazio-Borussia Dortmund 3-1, in gol Immobile e Akpa-Akpro in una serata da sogno per i biancocelesti (Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio con vittoria in Champions per la squadra di Inzaghi che batte i tedeschi all’Olimpico. In gol Immobile e Akpa-Akpro Lazio-Borussia Dortmund segna l’esordio in Champions League dei biancocelesti che all’Olimpico sono protagonisti di un’ottima gara. Primo tempo perfetto: avanti 2-0 con il gol di Immobile e l’autogol di Hitz. Il solito Haaland prova a rimediare nella ripresa ma l’esordiente Akpa-Akpro chiude il match. La partita Fin dai primi minuti si vede l’andamento della gara. I biancocelesti mettono pressione e bel gioco in campo e non lasciano rifiatare i tedeschi. Il primo gol porta la firma di Immobile che ha sfrutta un assist di ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020) Esordio con vittoria in Champions per la squadra di Inzaghi che batte i tedeschi all’Olimpico. In golsegna l’esordio in Champions League deiche all’Olimpico sono protagonisti di un’ottima gara. Primo tempo perfetto: avanti 2-0 con il gol die l’autogol di Hitz. Il solito Haaland prova a rimediare nella ripresa ma l’esordientechiude il match. La partita Fin dai primi minuti si vede l’andamento della gara. Imettono pressione e bel gioco in campo e non lasciano rifiatare i tedeschi. Il primo gol porta la firma diche ha sfrutta un assist di ...

