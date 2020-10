L’attore premio Oscar Jeff Bridges annuncia di avere un linfoma (Di martedì 20 ottobre 2020) L'attore americano Jeff Bridges ha annunciato di avere un linfoma e di aver iniziato le terapie. "Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una grave malattia, mi sento fortunato perché ho un grande team di dottori e la prognosi è buona", ha scritto su Twitter l'attore premio Oscar. "Sto iniziando le terapie e vi terrò aggiornati sulla mia ripresa", ha proseguito. Bridges ha 70 anni e ha vinto l'Oscar come miglior attore nel 2010 per aver recitato la parte di un cantante alcolizzato nel film "Crazy Heart". Ha recitato in molti grandi film di successo, tra i quali "Il grande Lebowski" nel 1998. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) L'attore americanohato diune di aver iniziato le terapie. "Mi è stato diagnosticato un. Sebbene sia una grave malattia, mi sento fortunato perché ho un grande team di dottori e la prognosi è buona", ha scritto su Twitter l'attore. "Sto iniziando le terapie e vi terrò aggiornati sulla mia ripresa", ha proseguito.ha 70 anni e ha vinto l'come miglior attore nel 2010 per aver recitato la parte di un cantante alcolizzato nel film "Crazy Heart". Ha recitato in molti grandi film di successo, tra i quali "Il grande Lebowski" nel 1998.

