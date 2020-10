Inter, Conte: «Eriksen? Sa che ci aspettiamo di più» (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. MILAN – «Si riparte sapendo di aver giocato un buon derby, avremmo meritato molto di più al di là del risultato finale: c’è delusione perché avremmo voluto dare una gioia ulteriore ai nostri tifosi. Abbiamo preso le tante cose positive che ci sono state contro il Milan e abbiamo analizzato le cose non proprio positive concesse. Si riparte con la consapevolezza che la squadra ha una propria fisionomia». SPAREGGIO – «Penso che il nostro sia un girone ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Antonio, allenatore dell’, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset in vista del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. MILAN – «Si riparte sapendo di aver giocato un buon derby, avremmo meritato molto di più al di là del risultato finale: c’è delusione perché avremmo voluto dare una gioia ulteriore ai nostri tifosi. Abbiamo preso le tante cose positive che ci sono state contro il Milan e abbiamo analizzato le cose non proprio positive concesse. Si riparte con la consapevolezza che la squadra ha una propria fisionomia». SPAREGGIO – «Penso che il nostro sia un girone ...

Inter : LIVE-??-Antonio Conte e Samir Handanovic in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #19ottobre ? Fenomeno Ibra, al Milan per sempre ? Caso Dybala alla Juve ?… - Inter : ?? | FORMAZIONE #DerbyMilano, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! ?? #InterMilan ???? #FORZAINTER - enricoI00 : RT @TuttoMercatoWeb: Inter senza equilibrio? Conte si difende: 'Anche il Liverpool ne ha presi 7 dall'Aston Villa' - TuttoMercatoWeb : Inter senza equilibrio? Conte si difende: 'Anche il Liverpool ne ha presi 7 dall'Aston Villa' -