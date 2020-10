Idea UEFA, Champions a 36 squadre dal 2024/25 (Di martedì 20 ottobre 2020) La UEFA è pronta a prendere in considerazione piani per aumentare il numero delle squadre partecipanti alla UEFA Champions League dal 2024/25, portandolo a 36. La proposta prevede che ogni squadra giochi 10 partite della fase a gironi. I piani sono visti come un modo per bilanciare le richieste dei principali club europei, inclusa l’Inghilterra, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) Laè pronta a prendere in considerazione piani per aumentare il numero dellepartecipanti allaLeague dal/25, portandolo a 36. La proposta prevede che ogni squadra giochi 10 partite della fase a gironi. I piani sono visti come un modo per bilanciare le richieste dei principali club europei, inclusa l’Inghilterra, … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La UEFA è pronta a prendere in considerazione piani per aumentare il numero delle squadre partecipanti alla UEFA Champions League dal 2024/25, portandolo a 36. La proposta prevede che ogni squadra ...

