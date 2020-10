Governo: Renzi, 'essere solo contro Salvini non basta, serve progetto per futuro' (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 20 ottobre 2020) su Notizie.it.

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Non si può solo essere contro Salvini, bisogna anche spiegare che cosa abbiamo in testa per l'Italia di domani. Altrimenti i soldi europei saranno soldi letteralmente ...

Luigi Di Maio: "No al rimpasto, subito un cronoprogramma"

Compreso Renzi, sembrate essere tutti d’accordo ormai sul dare una nuova sterzata. In che modo? Con Zingaretti e Italia Viva lavoriamo bene e ieri, come ha detto, anche il presidente Conte ha raccolto ...

