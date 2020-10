Ezio Greggio non prende bene una critica web e reagisce: “Sembri una rolata di vitello, pelle da tacchino” (Di martedì 20 ottobre 2020) Bagarre social tra Ezio Greggio e un commentatore. Come ormai è noto il film “Lockdown all’italiana” aveva suscitato furiose polemiche già prima della sua uscita, il 15 ottobre: il motivo l’ira degli utenti del web è l’uso improprio della tragedia del Covid-19 per far ridere gli spettatori. Ora, c’è chi critica il film anche per la sua “qualità” e così un utente ha risposto a Ezio Greggio, tra i protagonisti della pellicola: “Ma chi ti ha fatto i complimenti? Gli amici del tuo mondo fantastico? Sei cotto Ezio… non fai più ridere da 30 anni, incastrato in un ruolo dal quale non puoi più uscire perché semplicemente non sai fare altro”. Apriti cielo. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Bagarre social trae un commentatore. Come ormai è noto il film “Lockdown all’italiana” aveva suscitato furiose polemiche già prima della sua uscita, il 15 ottobre: il motivo l’ira degli utenti del web è l’uso improprio della tragedia del Covid-19 per far ridere gli spettatori. Ora, c’è chiil film anche per la sua “qualità” e così un utente ha risposto a, tra i protagonisti della pellicola: “Ma chi ti ha fatto i complimenti? Gli amici del tuo mondo fantastico? Sei cotto… non fai più ridere da 30 anni, incastrato in un ruolo dal quale non puoi più uscire perché semplicemente non sai fare altro”. Apriti cielo. Il ...

clikservernet : Ezio Greggio non prende bene una critica web e reagisce: “Sembri una rolata di vitello, pelle da tacchino” - Noovyis : (Ezio Greggio non prende bene una critica web e reagisce: “Sembri una rolata di vitello, pelle da tacchino”) Playh… - zazoomblog : Ezio Greggio gli hater stavolta lo mettono nel mirino: la sua risposta - #Greggio #hater #stavolta #mettono - MassiAlbertOne : @rprat75 Il primo, il più vicino... parafrasando Ezio Greggio ai tempi di Drive In, “è lui o non è lui? È lui o non… - GiuseppeFox1 : Ezio Greggio criticato per Lockdown all'italiana: 'Cotto da 30 anni'. Lui reagisce così: insulti in pubblico -… -