Covid | Papa Francesco e Mattarella insieme per la Preghiera per la Pace | “Pandemia ha mostrato la fragilità umana | serve collaborazione”

"La drammatica pandemia che affligge tutti i popoli ha posto in evidenza la nostra comune fragilità, rendendo manifesto come tutta l'umanità, insieme, avverta esigenze comuni e abbia bisogno della reciproca collaborazione per soddisfarle, come ha sottolineato nei giorni scorsi, l'enciclica 'Fratelli tutti' di Papa Francesco". Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l'incontro interreligioso per la Pace promosso dalla Comunità di Sant'Egidio in Campidoglio. Il capo dello Stato ha partecipato, insieme a Bergoglio, all'incontro di Preghiera per la Pace. Presenti anche i leader delle comunità religiose e diverse personalità politiche.

