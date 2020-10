Coronavirus: in Rsa Bollate positivi 53 anziani su 55 (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Focolaio accertato in una Rsa di Bollate, alle porte di Milano, dove dilaga il Coronavirus. Sono 53 su 55 gli ospiti positivi, alcuni asintomatici, altri con sintomi lievi e alcuni ancora con sintomi più evidenti. Tra il personale socio sanitario sono risultati positivi 23 operatori su 64, dei quali 18 completamente asintomatici. L'aggiornamento è del sindaco di Bollate, Francesco Vassallo. Malgrado la positività ai tamponi, gli ospiti stanno bene, hanno fatto sapere in una conferenza stampa i responsabili della struttura, che si sono soffermati anche sulle possibili modalità di diffusione del contagio. Ci sono diverse ipotesi al vaglio: la prima è che sia avvenuto dopo l'inserimento di una paziente "risultata negativa al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Focolaio accertato in una Rsa di, alle porte di Milano, dove dilaga il. Sono 53 su 55 gli ospiti, alcuni asintomatici, altri con sintomi lievi e alcuni ancora con sintomi più evidenti. Tra il personale socio sanitario sono risultati23 operatori su 64, dei quali 18 completamente asintomatici. L'aggiornamento è del sindaco di, Francesco Vassallo. Malgrado latà ai tamponi, gli ospiti stanno bene, hanno fatto sapere in una conferenza stampa i responsabili della struttura, che si sono soffermati anche sulle possibili modalità di diffusione del contagio. Ci sono diverse ipotesi al vaglio: la prima è che sia avvenuto dopo l'inserimento di una paziente "risultata negativa al ...

pietroraffa : Questo scatto (ANSA), ritrae una colonna di ambulanze con il compito di prelevare gli ospiti di una Rsa a Sambuca (… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Rsa evacuata a Sambuca di Sicilia. 64 positivi e 4 morti VIDEO #ANSA - Tg3web : Raddoppiano in una settimana i casi di contagi da coronavirus e il rapporto tra positivi e test supera il 9%. Nelle… - TV7Benevento : Coronavirus: in Rsa Bollate positivi 53 anziani su 55... - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Raddoppiano in una settimana i casi di contagi da coronavirus e il rapporto tra positivi e test supera il 9%. Nelle terapie int… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Rsa Covid a Cortina, in una Rsa «morti 11 nonni, contagiato il 70% degli ospiti» Corriere della Sera Coronavirus: in Rsa Bollate positivi 53 anziani su 55

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Focolaio accertato in una Rsa di Bollate, alle porte di Milano, dove dilaga il coronavirus. Sono 53 su 55 gli ospiti positivi, alcuni asintomatici, altri con sintomi ...

Covid19, annullata la Maratona di Palermo: “Rischio troppo alto con la pandemia”

Seppur con grande dispiacere e a denti stretti la Maratona di Palermo, è obbligata ad arrendersi dinanzi alle problematiche sanitarie causate dalla pandemia. L'articolo Covid19, annullata la Maratona ...

Milano, 20 ott. (Adnkronos) – Focolaio accertato in una Rsa di Bollate, alle porte di Milano, dove dilaga il coronavirus. Sono 53 su 55 gli ospiti positivi, alcuni asintomatici, altri con sintomi ...Seppur con grande dispiacere e a denti stretti la Maratona di Palermo, è obbligata ad arrendersi dinanzi alle problematiche sanitarie causate dalla pandemia. L'articolo Covid19, annullata la Maratona ...