Conte “In Champions più attrezzati, saremo arbitri del nostro destino” (Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Il tasso di esperienza è cresciuto, anche per il percorso fatto l'anno scorso fra il girone di Champions e l'Europa League in cui siamo arrivati in finale. Questo ha accresciuto, e di tanto, l'esperienza dei miei calciatori. Abbiamo aggiunto poi Vidal, che di esperienza a livello internazionale ne ha da vendere, e ripartiamo più attrezzati rispetto all'anno scorso o due anni fa”. Antonio Conte, alla vigilia del debutto stagionale dell'Inter in Champions contro il Moenchengladbach, è convinto che i nerazzurri partono stavolta con tutti i presupposti per arrivare lontano anche se il tecnico salentino preferisce non parlare di obiettivi. “E' difficile dire adesso quello che possiamo fare in Champions. Dobbiamo però essere ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Il tasso di esperienza è cresciuto, anche per il percorso fatto l'anno scorso fra il girone die l'Europa League in cui siamo arrivati in finale. Questo ha accresciuto, e di tanto, l'esperienza dei miei calciatori. Abbiamo aggiunto poi Vidal, che di esperienza a livello internazionale ne ha da vendere, e ripartiamo piùrispetto all'anno scorso o due anni fa”. Antonio, alla vigilia del debutto stagionale dell'Inter incontro il Moenchengladbach, è convinto che i nerazzurri partono stavolta con tutti i presupposti per arrivare lontano anche se il tecnico salentino preferisce non parlare di obiettivi. “E' difficile dire adesso quello che possiamo fare in. Dobbiamo però essere ...

matteosalvinimi : Dopo mesi che facciamo proposte su lavoro, scuola, cassa integrazione e sanità, inascoltati, una telefonata di… - RobertoBurioni : Non criticate Conte perché ha chiesto aiuto a @Fedez e @ChiaraFerragni per promuovere l'uso della mascherina. Nel 1… - Rinaldi_euro : I casi sono due: o Conte al polso ha un orologio che è una patacca oppure la conferenza stampa di ieri sera… - genticelaj : RT @_esegesi_: Qualcuno può spiegarmi perché Dybala panchinato da Pirlo è “un lusso” per la Juventus, mentre Eriksen lasciato in panchina d… - Bastian42782535 : RT @francescatotolo: In piena “secondo ondata di #coronavirus” (almeno così affermano entomologi, veterinari e governo #Conte), continuano… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “In SNAI – Serie A: Lazio-Inter, fiducia a ConteAllianz Arena indigesta al Napoli, Juve avanti Fortune Italia