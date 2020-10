Classifica Vuelta a España 2020, prima tappa: Primoz Roglic maglia rossa, Carapaz a 5”. Dumoulin, Froome, Valverde sprofondano (Di martedì 20 ottobre 2020) Primoz Roglic ha indossato la maglia rossa al termine della prima tappa della Vuelta di Spagna 2020, incominciata nella giornata odierna e che si svolgerà inizialmente in contemporanea col Giro d’Italia. Lo sloveno è stato davvero strepitoso sull’ultima salita, ha poi attaccato nell’ultimo chilometro in falsopiano e ha conquistato la frazione precedendo l’ecuadoriano Richard Carapaz. Il capitano della Jumbo-Visma ha dimostrato di essere in grandissima forma dopo la beffa subita al Tour de France e, dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, ha ribadito di essere il grande favorito per la corsa a tappe in terra iberica. Il balcanico ha ora 5” di vantaggio su Richard Carapaz e ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020)ha indossato laal termine delladelladi Spagna, incominciata nella giornata odierna e che si svolgerà inizialmente in contemporanea col Giro d’Italia. Lo sloveno è stato davvero strepitoso sull’ultima salita, ha poi attaccato nell’ultimo chilometro in falsopiano e ha conquistato la frazione precedendo l’ecuadoriano Richard. Il capitano della Jumbo-Visma ha dimostrato di essere in grandissima forma dopo la beffa subita al Tour de France e, dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi, ha ribadito di essere il grande favorito per la corsa a tappe in terra iberica. Il balcanico ha ora 5” di vantaggio su Richarde ...

