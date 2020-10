Beverly Hills, 90210: Tori Spelling: "Sono stata vittima di bullismo a causa del mio aspetto fisico" (Di martedì 20 ottobre 2020) La star di Beverly Hills, 90210, Tori Spelling, spiega di essere stata vittima di bullismo all'epoca della serie a causa del suo aspetto fisico: 'Ero arrivata a odiare i miei occhi'. Tori Spelling ha voluto mettere a nudo un suo segreto: l'attrice si vergognava dei suoi occhi, a lungo infatti è stata vittima di bullismo a causa del suo aspetto fisico, perché le dicevano avesse gli occhi troppo grandi. Ultimamente Tori Spelling si sta rivelando particolarmente sensibile al tema del bullismo, dopo che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 20 ottobre 2020) La star di, spiega di esserediall'epoca della serie adel suo: 'Ero arrivata a odiare i miei occhi'.ha voluto mettere a nudo un suo segreto: l'attrice si vergognava dei suoi occhi, a lungo infatti èdidel suo, perché le dicevano avesse gli occhi troppo grandi. Ultimamentesi sta rivelando particolarmente sensibile al tema del, dopo che ...

Anche i ricchi piangono. Tori Spelling, che in "Beverly Hills 90210" interpretava la ragazza dei quartieri alti Donna Martin, ha infatti confessato su Instagram di essere stata bullizzata ai tempi del

