Assegno unico, si parte il primo luglio (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – Scalda i motori l'Assegno unico e universale, pensato per riformare radicalmente le politiche di sostegno alle famiglie: la misura partirà dal primo luglio e potrà oscillare da 50 a 200 euro mensili (250 con le maggiorazioni), per ciascun figlio under 21 a carico. Indirizzato anche ad autonomi e incapienti, troverà copertura nella Legge di Bilancio – illustrata nella giornata di ieri dal Premier Giuseppe Conte e dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri – con uno stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021, per arrivare a 6 miliardi a regime nel 2022. "Abbiamo posto – ha sottolineato il Presidente del Consiglio – un primo e significativo tassello per la riforma organica del nostro sistema fiscale. Abbiamo messo ...

