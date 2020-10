Ajax | Ten Hag | “Il Liverpool è la squadra più forte al mondo | ma non cambierà i nostri principi di gioco”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) L'torna a calcare i terreni di Champions, la prima sfida non è esattamente tra le partite più abbordabili per i ragazzi che due anni fa sono arrivati ad un passo dalla sfida proprio contro i Reds in finale di Champions League. Erik Ten Hag, mister dei lancieri ha presentato la sfida contro il.LE PAROLE DI TEN HAGcaption id="attachment 855445" align="alignnone" width="594" Getty/caption"Ilè la miglioral, ma noi vogliamo misurarci proprio contro squadre come questa - ha svelato Ten Hag. Ci mancheranno Antony e Jurrien Timber, che non potranno scendere in campo contro i Reds. Nonostante questo, abbiamo comunque una buona rosa e idi gioco non cambieranno a prescindere dalle assenze. Voglio vedere ...