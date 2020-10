27 dipendenti di Idea Bellezza in cassa integrazione Montemurro | “Abbiamo paura”

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 20 ottobre 2020) 27 lavoratori della Gargiulo e Maiello, più nota come gruppo, sono da ottobre in. In un momento come questo cosi difficile e in procinto del periodo più importante di vendite, quello che precede il Natale, è un atto veramente incredibile. Il lavoro presso l’azienda continua, svolto da una cooperativa interna che … L'articolo 27diin: “Abbiamo paura” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.