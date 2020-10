Vuelta 2020, seconda tappa: percorso e altimetria (Di lunedì 19 ottobre 2020) La seconda tappa della Vuelta 2020, lunga 151,6 km da Pamplona a Lekunberri, presenta un finale molto insidioso e aperto a più soluzioni. Il percorso infatti prevede una parte iniziale piuttosto semplice, intervallata da due GPM di terza categoria che non faranno selezione. A 25 km dall’arrivo inizia però l’Alto de San Miguel de Aralar: una salita di 9,4 km alla media del 7,9% ma con alcuni tratti che toccano il 15%. Dopo lo scollinamento una veloce discesa porta praticamente sul traguardo, visto che solo le ultime centinaia di metri saranno pianeggianti. seconda tappa: ORARI, TV E STREAMING L’altimetria della tappa Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladella, lunga 151,6 km da Pamplona a Lekunberri, presenta un finale molto insidioso e aperto a più soluzioni. Ilinfatti prevede una parte iniziale piuttosto semplice, intervallata da due GPM di terza categoria che non faranno selezione. A 25 km dall’arrivo inizia però l’Alto de San Miguel de Aralar: una salita di 9,4 km alla media del 7,9% ma con alcuni tratti che toccano il 15%. Dopo lo scollinamento una veloce discesa porta praticamente sul traguardo, visto che solo le ultime centinaia di metri saranno pianeggianti.: ORARI, TV E STREAMING L’della

