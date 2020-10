Vuelta 2020, seconda tappa: data, orari, tv e streaming (Di lunedì 19 ottobre 2020) La seconda tappa della Vuelta 2020, in programma mercoledì 21 ottobre, porta la corsa spagnola da Pamplona a Lekunberri dopo 151,6 chilometri nuovamente dal finale impegnativo come nella prima tappa. Un’altra frazione quindi non adatta a velocisti, ma dove invece gli uomini di classifica potranno attaccare per cercare di accumulare vantaggio nella generale. orari E TV – Il gruppo scatterà da Pamplona alle ore 13:49, con l’arrivo che è stato programmato tra le 17:20 e le 17:42 in base alla media oraria. La diretta tv è affidata ad Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire la tappa anche in diretta streaming grazie ad Eurosport Player. Sportface vi racconterà ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ladella, in programma mercoledì 21 ottobre, porta la corsa spagnola da Pamplona a Lekunberri dopo 151,6 chilometri nuovamente dal finale impegnativo come nella prima. Un’altra frazione quindi non adatta a velocisti, ma dove invece gli uomini di classifica potranno attaccare per cercare di accumulare vantaggio nella generale.E TV – Il gruppo scatterà da Pamplona alle ore 13:49, con l’arrivo che è stato programmato tra le 17:20 e le 17:42 in base alla mediaa. La diretta tv è affiad Eurosport, con gli appassionati che potranno seguire laanche in direttagrazie ad Eurosport Player. Sportface vi racconterà ...

