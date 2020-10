Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 19 OTTOBREORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN QUESTO MOMENTO LA CIRCONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARISULTA IN GRAN PARTE SCORREVOLE FANNO ECCEZIONE LA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI DA TOMBA DI NERONE ALL’OLGIATA NEI DUE SENSI LA PRENESTINA DOVE ABBIAMO TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME NELLE DUE DIREZIONI SULLA NOMENTANA LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONEDA VIA RINALDO D’AQUINO A VIA CESARINA IN DIREZIONESULLA PONTINA SI STA IN CODA ALTEZZA LATINA IN DIREZIONE TERRACINA RICORDIAMO CHE A CAUSA DI UNA FRANA LA SR627 DELLA VANDRA È CHIUSA AL KM 30+000 NEL ...