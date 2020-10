Scuola, il 10% degli alunni ha un background migratorio. Ma solo un terzo degli stranieri di seconda generazione va al liceo. Il report (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Scuola italiana sta cambiando. L’incidenza degli alunni con background migratorio nelle classi del Paese ha sfiorato il 10% nell’anno scolastico 2017/18, nonostante gli studenti con cittadinanza non italiana non aumentino più come in passato. Una conferma di quanto i cittadini di origini straniere si stiano integrando nel tessuto sociale del territorio. A rivelarlo è l’ultimo report di Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità), dal titolo “alunni con background migratorio in Italia. Le opportunità oltre gli ostacoli” a cura di Mariagrazia Santagati ed Erica Colussi. Sullo sfondo resta però un divario che si fa fatica a colmare. “In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laitaliana sta cambiando. L’incidenzaconnelle classi del Paese ha sfiorato il 10% nell’anno scolastico 2017/18, nonostante gli studenti con cittadinanza non italiana non aumentino più come in passato. Una conferma di quanto i cittadini di origini straniere si stiano integrando nel tessuto sociale del territorio. A rivelarlo è l’ultimodi Fondazione Ismu (Iniziative e studi sulla multietnicità), dal titolo “conin Italia. Le opportunità oltre gli ostacoli” a cura di Mariagrazia Santagati ed Erica Colussi. Sullo sfondo resta però un divario che si fa fatica a colmare. “In ...

