Scaricabarile Retroscena sul vertice | drammatiche accuse a Conte | in piena pandemia non governa ma sceglie il consenso

(Di lunedì 19 ottobre 2020) E alla fine il governo varò un pacchetto di norme relativamente soft, con l'ultimo dpcm per ilnimento del coronavirus. Di fatto bar e ristoranti restano aperti fino alle 24, anticipata alle 18 la consumazione esclusivamente al tavolo. Una settimana in più alle palestre per adeguarsi, le norme sullo smart-working delegate a un imminente provvedimento della Dadone, scuole aperte. Vince la linea del premier, Giuseppe, che si è opposto a chi nel governo era per la linea del rigore assoluto, capeggiata da Dario Franceschini e Roberto Speranza. Ma c'è un punto sul quale, durante le riunioni, si è scatenata una polemica destinata a durare: la cosiddetta "movida". Il premier ha deciso di delegare tutto ai sindaci, ai quali va la possibilità "di chiudere al pubblico dopo le 21 vie o piazze nei ...