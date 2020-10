Roma, Raggi ancora a processo: la corte d’Appello accoglie la richiesta di un nuovo giudizio (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Il presidente della seconda sezione della Corte d’Appello di Roma, Antonio Lo Surdo, ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale, Emma D’Ortona, di procedere con il processo di secondo grado per falso documentale nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in relazione alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo nell’autunno del 2016. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – Il presidente della seconda sezione della Corte d’Appello di Roma, Antonio Lo Surdo, ha accolto la richiesta del sostituto procuratore generale, Emma D’Ortona, di procedere con il processo di secondo grado per falso documentale nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi, in relazione alla nomina di Renato Marra a capo della direzione Turismo nell’autunno del 2016.

