Perché la Regione Lombardia consiglia di mettere mascherine colorate ai bimbi

AGI. - "Privilegiare per i bambini mascherine colorate e/o con stampe". Il suggerimento rivolto alle famiglie è contenuto in uno dei due allegati all'ordinanza della Regione Lombardia datata 16 ottobre sulle nuove misure per la gestione e il contrasto alla pandemia. Il capitolo è quello sui comportamenti da tenere nelle aree giochi, dove "la mascherina di protezione deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età". E, in questo contesto, tra le 'canoniche' indicazioni sulla necessità di igienizzarsi, tenere pulite le attrezzature e ripensare gli spazi, si caldeggia di dotare i più piccoli di mascherine variopinte. Non sono chiare le ragioni del consiglio, ...

