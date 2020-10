Mes: Meloni, ‘Conte ci dà ragione, non è regalo, si mettano anima in pace’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Conte ci dà finalmente ragione: il Mes non è un regalo, il presunto risparmio è assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes si mettano l’anima in pace”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Mes: Meloni, ‘Conte ci dà ragione, non è regalo, si mettano anima in pace’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Conte ci dà finalmente: il Mes non è un, il presunto risparmio è assai risibile e se decidessimo di prendere i prestiti del Mes i mercati ci vedrebbero come appestati. Ora speriamo che Zingaretti, Gualtieri e la stampa allineata che da tempo conducono una campagna ideologica pro Mes sil’in pace”. Lo scrive su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia. L'articolo Mes:, ‘Conte ci dà, non è, siin pace’ CalcioWeb.

matteorenzi : Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della su… - bendellavedova : Bugie populiste #Conte sul #MES trovano entusiasti Meloni e i leghisti, da sempre contrari insieme al M5S. #IV e… - LaStampa : Renzi: “Con il no al Mes, Conte fa felici Salvini e Meloni” - Corrado0M : RT @matteorenzi: Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggi… - Silvia87215327 : RT @matteorenzi: Dicendo NO al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggi… -