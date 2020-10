"Mes, Conte fa felici Meloni-Salvini Ma con il No danneggia gli italiani" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Durissimo post su Facebook di Matteo Renzi contro il presidente del Consiglio. "Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 19 ottobre 2020) Durissimo post su Facebook di Matteo Renzi contro il presidente del Consiglio. "Dicendo No al Mes il Premierfama delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un... Segui su affar.it

borghi_claudio : È fantastico. Visto che ha verificato di non avere i numeri in Parlamento per il MES improvvisamente tutto quello c… - StefanoFeltri : Cioè Conte ha appena detto che il Mes si prende se ci sono problemi di cassa??? Problemi di cassa??? Cioè default? ma che dice? - borghi_claudio : La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da… - anto_citriniti : RT @borghi_claudio: La resa di #conte sul #MES include un concetto non banale che è stato capito meno di altri. Come ammesso anche da #Bald… - dimarcantonios1 : RT @mariamacina: Dopo la dichiarazione di Conte sul MES , qualcosa di nuovo dovrà succedere. Vogliono continuare intestarditi su una strada… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Conte Mes, Conte: “Vantaggio in termini di interessi molto contenuto e rischio stigma Il Fatto Quotidiano Renzi all'attacco: "Il no di Conte al Mes è un errore politico e un danno agli italiani"

“Dicendo No al Mes il Premier Conte fa felici Meloni e Salvini ma delude centinaia di sindaci e larga parte della sua maggioranza. Il tempo dimostrerà come questa decisione sia un grave errore ...

Giorgia Meloni boccia il governo sul dpcm, ma non sul Mes: "Non c'è una strategia complessiva. Misure inutili"

Ma sul Mes si schiera dalla parte di Conte: "Finalmente ci dà ragione" “Il governo avrebbe dovuto avere meno spocchia, più serietà e più concretezza, perché oggi l’Italia ha un problema di credibilità ...

