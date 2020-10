Mario Kart Live | Home Circuit e l' ingegno di un canale YouTube che ha ricreato il circuito di Yoshi

(Di lunedì 19 ottobre 2020)ha ora un nuovo e interessante video di uno dei giochi più in vista del momento tra gli utenti che giocano spesso a Nintendo Switch e che è stato recentemente pubblicato su questa console, ovvero.Si tratta del video delGaming Boulevard che mostra la creazione delo dinella realtà, un modo sicuramente più creativo di giocare a questo particolare titolo. Nel video possiamo vedere una panoramica delo, costruito con cartone colorato di verde e corredato di dettagli incredibili come Piante Piranha, vegetazione, gallerie e molto altro.Dopo uno sguardo generale glir iniziano la gara vera e propria: vediamo ...

Eurogamer_it : Il circuito di Yoshi ricreato da un canale YouTube per #MarioKartLiveHomeCircuit. - konypyon : Mario Kart LIVE pipiu circuit ???? - Mecastix : Mario Kart Super Circuit - [Custom] ABBA Mamma Mia - SharkITA79 : @kelevra310 @SkepticalNerd La mia ex giocava...e anche bene cacchio. Mi squartava a Smash e Mario Kart. - Mecastix : Mario Kart 64 - Pista Luigi -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Kart

YouTube ha ora un nuovo e interessante video di uno dei giochi più in vista del momento tra gli utenti che giocano spesso a Nintendo Switch e che è stato recentemente pubblicato su questa console, ...La top ten dei dati di vendita britannici per la settimana appena conclusa vede FIFA in testa e cinque posizioni per Nintendo a seguire.