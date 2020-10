M5S, verso stati generali online (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – di Antonio AtteIl Covid non ferma gli stati generali del M5S, ma alla luce delle nuove disposizioni il congresso grillino non potrà avere luogo fisicamente. Lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle sta studiando soluzioni alternative per celebrare la due giorni in programma il 7 e l’8 novembre: l’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte vieta le attività congressuali e convegnistiche in presenza, per cui, osservano fonti dell’organizzazione interpellate dall’Adnkronos, “è ovvio che si vada verso l’ipotesi di stati generali online”. “Saranno un momento di riflessione, analisi, verifica. Uno ‘stop and go’, ma per andare avanti più forti di ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott. (Adnkronos) – di Antonio AtteIl Covid non ferma glidel M5S, ma alla luce delle nuove disposizioni il congresso grillino non potrà avere luogo fisicamente. Lo stato maggiore del Movimento 5 Stelle sta studiando soluzioni alternative per celebrare la due giorni in programma il 7 e l’8 novembre: l’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte vieta le attività congressuali e convegnistiche in presenza, per cui, osservano fonti dell’organizzazione interpellate dall’Adnkronos, “è ovvio che si vadal’ipotesi di”. “Saranno un momento di riflessione, analisi, verifica. Uno ‘stop and go’, ma per andare avanti più forti di ...

Abate (M5S): “Lo sviluppo di Corigliano-Rossano passa dai centri storici"

“Ho avuto in questi giorni vari colloqui telefonici col sindaco di Corigliano Rossano per prospettargli e denunciare il profondo disagio che vive il centro storico di Corigliano Calabro. A lui ho segn ...

