L'ex Bestia di Satana si laurea. E ora può diventare maestro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver svelato i delitti della setta, Andrea Volpe ha passato 16 anni in cella. Adesso vive nel Ferrarese e ha quasi finito gli studi in scienze dell'educazione

Ultime Notizie dalla rete : Bestia Satana Bestie di Satana, un membro della setta si laurea:potrà insegnare nelle scuole Affaritaliani.it L’ex Bestia di Satana si laurea E ora può diventare maestro

"La storia è finita", commenta, seccamente, la madre. Con il trascorrere del tempo sbiadisce anche la fosca epopea delle Bestie di Satana, gli omicidi, i misfatti, le efferatezze che Andrea Volpe ...

"La storia è finita", commenta, seccamente, la madre. Con il trascorrere del tempo sbiadisce anche la fosca epopea delle Bestie di Satana, gli omicidi, i misfatti, le efferatezze che Andrea Volpe ...