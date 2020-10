L’app Immuni è obbligatoria per le Asl (e Conte pensa di imporla anche ai cittadini) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel nuovo Dpcm «è fatto l'obbligo all'operatore sanitario di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività». Il premier valuta l'obbligatorietà del download. Intanto, l'app si apre all'Europa Leggi su corriere (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel nuovo Dpcm «è fatto l'obbligo all'operatore sanitario di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività». Il premier valuta l'obbligatorietà del download. Intanto, l'app si apre all'Europa

