Juve Under 23, ancora un positivo: la società ferma il settore giovanile (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un'altra positività al Covid nella Juventus Under 23: si tratta del calciatore Alessandro Di Pardo. Il club, dopo l'ennesimo caso all'interno delle squadre del settore giovanile, ha deciso di fermare ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un'altra positività al Covid nellantus23: si tratta del calciatore Alessandro Di Pardo. Il club, dopo l'ennesimo caso all'interno delle squadre del, ha deciso dire ...

La Juventus ha deciso di "chiudere" il suo settore giovanile dopo aver riscontrato un altro caso di positività nell'Under 23, formazione che milita nel campionato di Lega Pro. L'ultimo in ordine di ...

Ansia in casa Juventus per una serie di nuovi casi positivi che ha indotto ... Nelle ultime settimane l’allenatore dell’Under 23 Zauli, un membro dello staff e altri due calciatori erano risultati ...

