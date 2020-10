“Ho 15 classi in quarantena, è il virus a imporci la didattica a distanza. Doppi turni? Solo col doppio dei docenti”: parla il preside di un liceo (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il nuovo dpcm non cambierà molto nella scuola a parte l’orario di ingresso”. Domenico Squillace è il preside del liceo scientifico “Volta” di Milano. Milleduecento studenti che dal 14 settembre hanno ricominciato le lezioni. Ingressi scaglionati, obbligo di indossare sempre la mascherina anche seduti al banco e un giorno a settimana con la didattica a distanza. “Così facendo ogni giorno abbiamo il 70% degli studenti in presenza”, spiega la vicepreside Silvia Stretti. Una percentuale che negli ultimi giorni è scesa a causa dell’aumento di casi positivi. “Abbiamo quindici classi in quarantena, circa cinquecento studenti – racconta il dirigente scolastico mentre fa il punto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Il nuovo dpcm non cambierà molto nella scuola a parte l’orario di ingresso”. Domenico Squillace è ildelscientifico “Volta” di Milano. Milleduecento studenti che dal 14 settembre hanno ricominciato le lezioni. Ingressi scaglionati, obbligo di indossare sempre la mascherina anche seduti al banco e un giorno a settimana con la. “Così facendo ogni giorno abbiamo il 70% degli studenti in presenza”, spiega la viceSilvia Stretti. Una percentuale che negli ultimi giorni è scesa a causa dell’aumento di casi positivi. “Abbiamo quindiciin, circa cinquecento studenti – racconta il dirigente scolastico mentre fa il punto ...

