Henry Danger fa spazio a Danger Force (Di lunedì 19 ottobre 2020) Danger Force I supereroi hanno sempre fatto presa sul pubblico televisivo e soprattutto su quello più giovane, che negli ultimi anni si è appassionato alle vicende de I Thunderman ed Henry Danger. Ed è proprio sulle orme di quest’ultima serie che nasce il nuovo progetto di Nickelodeon, al via oggi alle 19.10: si tratta del suo seguito Danger Force, prodotto dal protagonista principale Jace Norman. L’interprete di Henry Kart, appena ventenne, ha deciso di sfruttare al massimo la serie che gli ha dato la popolarità, realizzandone questo sequel insieme a Cooper Barnes, già volto del supereroe Capitan Man, che avevo trasformato Henry nel suo assistente Kid ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 ottobre 2020)I supereroi hanno sempre fatto presa sul pubblico televisivo e soprattutto su quello più giovane, che negli ultimi anni si è appassionato alle vicende de I Thunderman ed. Ed è proprio sulle orme di quest’ultima serie che nasce il nuovo progetto di Nickelodeon, al via oggi alle 19.10: si tratta del suo seguito, prodotto dal protagonista principale Jace Norman. L’interprete diKart, appena ventenne, ha deciso di sfruttare al massimo la serie che gli ha dato la popolarità, realizzandone questo sequel insieme a Cooper Barnes, già volto del supereroe Capitan Man, che avevo trasformatonel suo assistente Kid ...

