Giorgia Meloni boccia il governo sul dpcm | ma non sul Mes | Non c' è una strategia complessiva Misure inutili

"Il governo avrebbe dovuto avere meno spocchia, più serietà e più concretezza, perché oggi l'Italia ha un problema di credibilità che i cittadini pagano". Commenta così al Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, il nuovo dpcm del governo in vista dell'aumento dei contagi. Quello che rimprovera all'Esecutivo, un po' come già anticipato ieri da Matteo Salvini, è la mancanza di coinvolgimento delle opposizioni nelle decisioni da prendere. "Come al solito da sei mesi, il governo non coinvolge l'opposizione, si limita a farci la telefonata dell'ultimo minuto. Non c'è una strategia

