Federica Panicucci non trattiene le lacrime: il dolore per un lutto mai superato (Di lunedì 19 ottobre 2020) Federica Panicucci scoppia in lacrime a Verissimo. La conduttrice racconta il lutto che non ha mai superato: un momento toccante ed emozionante Foto da Instagram: @verissimotvTutti conoscono Federica Panicucci per la sua professionalità e il suo raggiante sorriso che l'accompagna tutte le mattine quando va in onda, su Canale 5, con il programma Mattino Cinque, co-condotto insieme al giornalista Francesco Vecchi. Nella giornata di sabato 17 ottobre, la conduttrice è stata ospite di Silvia Toffanin nel suo talk show Verissimo, dove si è raccontata a 360 gradi per presentare il suo nuovo libro. Come spesso accade in questo tipo di interviste, le emozioni hanno preso il sopravvento. Infatti, la presentatrice Mediaset ...

